«Единая Россия» приостановила членство мэра Орла из-за уголовного дела

Юрий Парахин (Фото: orel.er.ru)

Отделение партии «Единая Россия» в Орловской области приостановило членство главы города Юрия Парахина в связи с возбуждением уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«Решением президиума регионального политического совета Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» 17 мая 2021 года приостановлено членство в партии Парахина Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

О возбуждении уголовного дела против Парахина стало известно 11 мая. Дело завели по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Агентство FLB со ссылкой на копию «представления о нарушении федерального законодательства», направленного заместителем генпрокурора России Юрием Пономаревым губернатору Орловской области Андрею Клычкову, писало, что Парахин в августе 2018 года «незаконно подписал» акты приема выполненных дорожных работ, где вместо проезжей части двух указанных в контракте улиц была отремонтирована дорога по другой улице, «ведущей к дому мэра города».