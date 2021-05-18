Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» запустил ребрендинг

Новым логотипом группы станет зеленый листок, предложенный брендинговым агентством LINII. Это символизирует фокус ретейлера на устойчивое развитие, в том числе на заботу о здоровье и окружающей среде. Сейчас логотип представляет собой оранжевую стрелку.

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года. Он начнется с корпоративного бренда, а затем распространится на все бизнес-направления и продукты B2B.

В середине апреля X5 Retail Group впервые вышла в сегмент готовой еды. Ретейлер купил компанию «Много лосося», основанную выходцами из «Норникеля» и «Яндекса» и работающую по системе dark kitchen («темная кухня», ресторан, где нет посетителей и готовят еду только на доставку).

Тогда же глава компании Игорь Шехтерман рассказал в интервью РБК, что в 2021 году X5 Retail Group запустит медиаплатформу о еде, на которой будут представлены кулинарные сайты с рецептами, а также сайты для сравнения цен.