Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» запустил ребрендинг
Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», проведет ребрендинг по случаю своего 15-летия. Об этом сообщила РБК пресс-служба ретейлера.
«Новый логотип — X5 Group, отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ретейла и работу на более широком рынке еды. Смена логотипа и визуального стиля приурочена к 15-летию компании, который Х5 отмечает сегодня», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что деятельность Х5 выходит за пределы продовольственной розницы, охватывая цифровые сервисы на рынке еды и в смежных областях.