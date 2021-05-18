Госдума утвердила запрет участия в выборах причастным к экстремизму лицам

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Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, передает «РИА Новости».

Были внесены изменения в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания», которые предусматривают ограничение прав участвовать в выборах в Госдуму для граждан, которые объявлены причастными к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ограничение распространяется на лиц, которые были в руководстве или просто рядовыми членами экстремистской или террористической организации. Запрет также коснется предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь для осуществления соответствующей деятельности.

Проект был внесен в нижнюю палату парламента 4 мая членами Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Запрет участвовать в выборах для физических лиц должен действовать три года с момента, как суд признал организацию, к которой они причастны, террористической или экстремистской.