Запрет на въезд причастным к экстремизму иностранцам вступил в силу
Общество, 05:45
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Запрет на въезд причастным к экстремизму иностранцам вступил в силу
В России вступил в силу закон, предусматривающий возможность запрета на въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности экстремистских или террористических организаций.
Соответствующий документ, вносящий изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» был подписан президентом Владимиром Путиным 11 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Запрет на въезд в Россию распространяется на случаи, когда межведомственный координационный орган, противодействующий финансированию терроризма, принял решение о блокировке средств или имущества иностранца или лица без гражданства либо при наличии соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.