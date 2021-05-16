В Петербурге задержали сбивавших на электросамокате прохожих юношей

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Следователи задержали двух юношей, которые на электросамокате сбивали прохожих в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны молодые люди в возрасте 21 год и 20 лет. Один из фигурантов является студентом вуза», — говорится в сообщении. Юноши были найдены по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Накануне в СМИ появилась видеозапись из камер наблюдения, на которой молодые люди катаются на самокате по Невскому проспекту, мешая прохожим. В частности, запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.