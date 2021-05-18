США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Армению и Азербайджан провести переговоры о демаркации границы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе отдельных бесед Салливана с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, уточнили в США.

В ходе разговоров помощник американского президента выразил обеспокоенность недавней напряженностью на границе двух стран. Он подчеркнул, что движения войск в данном регионе являются безответственными и провокационными. При этом, он отметил, что Вашингтон намерен добиваться примирения между конфликтующими сторонами.

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