В Новгородской области нашли захоронение граждан времен ВОВ

Фото: СУ СК РФ по Новгородской области

В районе деревни Вдицко Новгородской области военные обнаружили массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным пресс-службы, уже эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей, работа по извлечению продолжается.

В СК добавили, что по всем извлеченным останкам проведут экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. «В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших», — говорится в сообщении.

Следователи ведут архивную работу по выявлению обстоятельств действий фашистов в районе обнаруженного захоронения.

В поиске захоронения вместе с военнослужащими участвовал Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа, общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова» и «Поисковое движение России».