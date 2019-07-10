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Под Выборгом обнаружили неизвестное захоронение советских солдат

В районе поселка Медянка Ленинградской области, неподалеку от Выборга, в ходе экспедиции были обнаружены останки солдат и офицеров Красной армии, которые погибли зимой 1940 года во время Советско-финской войны. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минобороны.

Захоронение было найдено в ходе совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и поискового отряда «Советский патриот». По предварительной оценке, в нем могут находиться до 150 останков, 99 уже подняты.

«Также подняты предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди них первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы, ложки. Разысканы останки двух офицеров-женщин в звании младших лейтенантов — при них медицинские принадлежности и флакон духов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поисковики планируют установить имена погибших по найденным именным предметам. Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями во время траурной церемонии на воинском захоронении № 32, которое находится у железнодорожной станции Матросово в Ленинградской области.

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Теги: Ленинградская область, захоронение, советско-финская
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