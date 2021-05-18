Бывший директор департамента Минэкономразвития возглавил Росжелдор

Игорь Коваль (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Об этом сообщается в опубликованном распоряжении на сайте Кабмина.

«Назначить Коваля Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — сказано в сообщении.

Коваль родился в 1984 году. С 2007 по 2009 год он работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. В 2009 году перешел в Минэкономразвития, где сначала был начальником отдела привлечения и сопровождения инвестиций, позднее стал директором департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

Как отметили в правительстве, после ухода из министерства Коваль работал в разных компаниях на руководящих должностях. Так, в 2017 году он стал начальником департамента международного сотрудничества РЖД.

Коваль также является кандидатом экономических наук и действительным государственным советником третьего класса.