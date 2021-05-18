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Бизнес ,  
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Кабмин выделит 1,2 млрд руб. на субсидирование чартеров по России

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Власти направят 1,2 млрд руб. на субсидирование чартерных туристических перевозок по России. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что эти средства позволят компенсировать туроператорам половину затрат на чартерные рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести таких перевозок по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм.

Ростуризм анонсировал запуск 12 субсидированных чартерных направлений
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В пресс-службе кабмина добавили, что эта мера должна снизить стоимость туристических услуг для потребителей.

В конце апреля глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия в этом году запустит программу субсидирования туристических чартеров и внутри страны появятся по меньшей мере 12 чартерных направлений. В ведомстве подсчитали, что такие рейсы позволят удешевить недельный отдых в полтора-два раза.

правительство чартерные рейсы туризм Михаил Мишустин
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