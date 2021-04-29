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Ростуризм анонсировал запуск 12 субсидированных чартерных направлений

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия уже в этом году запустит программу субсидирования туристических чартеров, появится не менее 12 чартерных направлений внутри страны, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

В Ростуризме считают, что чартерные рейсы позволят в полтора-два раза удешевить отдых на неделю и более.

«Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений», — сказала она в ходе презентации национального проекта по развитию внутреннего туризма.

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30 марта глава Ростуризма объявила о завершении разработки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В него входят три федеральных проекта: «Создание туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Задачи, которые поставлены в нацпроекте, касаются увеличения числа внутренних поездок до 140 млн, создания 4,6 млн рабочих мест в отрасли и роста объема экспорта туристических услуг до $22,2 млрд.

21 апреля президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил продлить срок действия туристического кешбэка — программы возврата части средств за поездки внутри страны — как минимум до конца года. Позже правительство выделило на кешбэк для туристов дополнительные средства в размере 4,7 млрд руб., что, как отметили в Ростуризме, позволит «продолжить текущий этап программы, когда туристы могут отправиться в поездку в любой регион страны до 30 июня».

По данным Ростуризма, только весной программой воспользовались более 700 тыс. россиян, а вместе с прошлым годом — свыше 1 млн. Дополнительные деньги позволят сэкономить на отдыхе еще 1 млн граждан, сообщили в ведомстве.

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