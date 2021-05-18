Политика , 18 мая, 09:19
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Кремль анонсировал участие Путина в открытии сооружения блоков АЭС в КНР
Изготовление оборудования для третьего блока строящейся АЭС «Сюйдапу» в Китае
Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции примут участие в церемонии по случаю начала строительства новых энергоблоков двух АЭС в Китае. Об этом сообщает Кремль, передает «Интерфакс».
Мероприятие пройдет в среду, 19 мая. Церемония посвящена началу сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
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