Кремль анонсировал участие Путина в открытии сооружения блоков АЭС в КНР

Изготовление оборудования для третьего блока строящейся АЭС «Сюйдапу» в Китае (Фото: «Росатом» / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции примут участие в церемонии по случаю начала строительства новых энергоблоков двух АЭС в Китае. Об этом сообщает Кремль, передает «Интерфакс».

Мероприятие пройдет в среду, 19 мая. Церемония посвящена началу сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

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