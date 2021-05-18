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Бизнес ,  
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СМИ узнали о возможном подорожании чая из-за пандемии в Индии

Поставщики предупредили ритейлеров о готовящемся подорожании черного чая на 12%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из крупных ретейлеров.

По информации издания, товар подоражает из-за возможного закрытия крупных чайных плантаций в индийских провинциях Ассам и Западная Бенгалия на фоне сложной эпидемиологической обстановке в регионе. Газета отмечает, что вероятно цены в рознице вырастут к осени, поскольку сбор урожая проходит в летние месяцы.

Индия установила новый рекорд по ежедневному числу умерших от COVID
Общество
Фото:Amarjeet Kumar Singh / Keystone Press Agency / Global Look Press

В «Росчайкофе» изданию сообщили, что в случае резкого подорожания чая ассоциация намерена обратиться к руководству России с предложением снизить для производителей НДС до 10%.

Ранее Financial Times писала, что плантации Ассама и Западной Бенгалии оказались на грани закрытия из-за массового заражения рабочих коронавирусом. По данным индийских властей, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, лидера по производству чая в стране, было зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заболевания COVID-19.

Помимо этого на сбор урожая может повлиять сильная засуха, с которой уже столкнулись производители чая, писала газета.

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Резкий рост случаев заболевания коронавирусом в Индии начался 1 апреля. Так, 31 марта в стране было зафиксировано 53 480 новых случаев заболевания, а уже на следующий день эта цифра выросла до 72 330 и с тех пор почти постоянно росла.

12 мая в Индии был установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. По данным властей, тогда за сутки в стране умерли 4205 человек.

Согласно данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирус в Индии вывили у почти 25 млн. Скончались от инфекции — свыше 274 тыс. человек.

чай Индия ретейл поставщики коронавирус
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