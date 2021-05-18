СМИ узнали о возможном подорожании чая из-за пандемии в Индии

Поставщики предупредили ритейлеров о готовящемся подорожании черного чая на 12%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из крупных ретейлеров.

По информации издания, товар подоражает из-за возможного закрытия крупных чайных плантаций в индийских провинциях Ассам и Западная Бенгалия на фоне сложной эпидемиологической обстановке в регионе. Газета отмечает, что вероятно цены в рознице вырастут к осени, поскольку сбор урожая проходит в летние месяцы.

В «Росчайкофе» изданию сообщили, что в случае резкого подорожания чая ассоциация намерена обратиться к руководству России с предложением снизить для производителей НДС до 10%.

Ранее Financial Times писала, что плантации Ассама и Западной Бенгалии оказались на грани закрытия из-за массового заражения рабочих коронавирусом. По данным индийских властей, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, лидера по производству чая в стране, было зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заболевания COVID-19.