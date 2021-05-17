Минздрав Германии назвал дату начала всеобщей вакцинации в стране

Начиная с 7 июня в Германии отменяют «приоритетную вакцинацию», при которой прививку получали лишь определенные группы граждан, и переходят к всеобщей. Об этом заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, передает Der Spiegel.

Действовавший ранее приоритет при вакцинации глава Минздрава назвал необходимой мерой.

«Это было необходимо с эпидемиологической точки зрения. Это не было бюрократией, это было спасением человеческих жизней», — сказал Шпан.

Он добавил, что, несмотря на введение всеобщей вакцинации, у федеральных земель все равно останется право резервировать часть доз для разных категорий людей.