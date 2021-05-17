Власти Петербурга развернут дополнительные койки для заболевших COVID-19

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С 18 мая в Санкт-Петербурге увеличат число коек для пациентов с коронавирусом из-за роста числа заболевших. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Его сообщение приводится на сайте администрации Петербурга.

«В последние дни отмечается увеличение интенсивности распространения инфекции. За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%», — сказал Эргашев.

18 мая будут развернуты 102 дополнительные койки в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. При этом 19 из них будут реанимационными. С 20 мая власти планируют возобновить работу павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Здесь оборудованы 97 коек, из которых семь — реанимационные. Еще 260 коек подготовлены в больнице № 38 им. Н.А. Семашко. Их развернут 21 мая.

По словам Эргашева, сейчас в Петербурге больных коронавирусом и внебольничной пневмонией принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах. Всего на сегодняшний день развернуто 5248 коек, 585 из них (11%) свободны.