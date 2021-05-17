В Краснодарском крае произошла авария с участием школьного автобуса
В Тбилисском районе Краснодарского края перевернулся автобус, перевозивший школьников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В Тбилисском районе школьный автобус развозил детей по домам. Поворачивая налево, съезжал на второстепенную дорогу. Автомобиль ВАЗ-21099 проигнорировал маневр автобуса и на большой скорости совершил столкновение с ним. В результате этого автобус опрокинулся на крышу», — сказали в ведомстве.