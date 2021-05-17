В Краснодарском крае произошла авария с участием школьного автобуса

В автобусе находились водитель, учитель и двое учеников. Их доставили в больницу с травмами мягких тканей. Больше всего пострадал ВАЗ, отмечают в прокуратуре. Водителя машины госпитализировали.

Портал «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края пишет, что в автобусе ехали ученики районной школы № 8 и 57-летняя учительница.

За рулем легковушки был 20-летний мужчина. Собеседник портала сказал, что водителя зажало в искореженном кузове машины. Его пришлось извлекать с помощью спецоборудования. По данным источника, мужчина и ранее неоднократно нарушал ПДД. Среди его нарушений — превышение скорости и пересечение сплошной.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.