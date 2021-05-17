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В Краснодарском крае произошла авария с участием школьного автобуса

Фото:МВД России по Краснодарскому краю Фото:МВД России по Краснодарскому краю Фото:МВД России по Краснодарскому краю Фото:МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю

В Тбилисском районе Краснодарского края перевернулся автобус, перевозивший школьников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Видео: МВД России по Краснодарскому краю
Видео: МВД России по Краснодарскому краю
Video

«В Тбилисском районе школьный автобус развозил детей по домам. Поворачивая налево, съезжал на второстепенную дорогу. Автомобиль ВАЗ-21099 проигнорировал маневр автобуса и на большой скорости совершил столкновение с ним. В результате этого автобус опрокинулся на крышу», — сказали в ведомстве.

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В автобусе находились водитель, учитель и двое учеников. Их доставили в больницу с травмами мягких тканей. Больше всего пострадал ВАЗ, отмечают в прокуратуре. Водителя машины госпитализировали.

Портал «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края пишет, что в автобусе ехали ученики районной школы № 8 и 57-летняя учительница.

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За рулем легковушки был 20-летний мужчина. Собеседник портала сказал, что водителя зажало в искореженном кузове машины. Его пришлось извлекать с помощью спецоборудования. По данным источника, мужчина и ранее неоднократно нарушал ПДД. Среди его нарушений — превышение скорости и пересечение сплошной.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

школьный автобус ДТП новости Краснодарский край
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