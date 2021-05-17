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Умер автор первой монографии об истории советского джаза Баташев

Алексей Баташев
Алексей Баташев (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

В московской больнице в ночь на 15 мая в возрасте 86 лет умер Алексей Баташев, автор монографии «Советский джаз» — первой научной работы об истории этого музыкального направления в СССР. Об этом сообщает журнал «Джаз.ру».

Баташев родился в Нижнем Новгороде в 1934 году. В 1957-м он окончил Московский физико-технический институт, где изучал химическую физику и радиотехнику. В студенческие годы сам научился играть на кларнете и саксофоне, освоил основы гармонии, аранжировки и импровизации.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

С 1954-го по 1959-й Баташев играл в московских оркестрах и ансамблях, в том числе в эстрадном оркестре МИДа и джаз-оркестре МИСИ. Он был автором цикла «Английских песен на слова Маршака» и ряда пьес для джазового оркестра.

С 1958 года Баташев писал статьи о джазе на польском, русском и английском языках. В 1972-м он написал монографию «Советский джаз». Занимался преподавательской деятельностью.

В 1960-м организовал первый клуб любителей джазовой музыки в Москве. Баташев был автором идеи проводить совместные выступления фольклорных и джазовых коллективов, и в 1989 году организовал первый в мире Всемирный фестиваль джаза и фольклора в Абакане. Занимался организацией фестивалей как в России, так и за рубежом.

Баташев был рассказчиком в документальных фильмах «Опавшие листья» Александра Марьямова, «Бродвей нашей юности» Алексея Габриловича, а также в цикле телепередач «Джаз из России» на НТВ.

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В 1972 году он стал кандидатом технических наук. Баташев в разное время получил звания польского кавалера Ордена Культурной заслуги, заслуженного деятеля искусств России, почетного доктора Международного Восточно-Европейского университета, действительного члена Академии художественной критики. Его наградили Медалью 200-летия США, московской медалью «Ветерана труда», почетным знаком Польского джазового объединения, медалью Международного фонда славянской письменности и культуры «За гражданское мужество» и т.д.

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