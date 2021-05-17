Умер автор первой монографии об истории советского джаза Баташев

Алексей Баташев (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

В московской больнице в ночь на 15 мая в возрасте 86 лет умер Алексей Баташев, автор монографии «Советский джаз» — первой научной работы об истории этого музыкального направления в СССР. Об этом сообщает журнал «Джаз.ру».

Баташев родился в Нижнем Новгороде в 1934 году. В 1957-м он окончил Московский физико-технический институт, где изучал химическую физику и радиотехнику. В студенческие годы сам научился играть на кларнете и саксофоне, освоил основы гармонии, аранжировки и импровизации.

С 1954-го по 1959-й Баташев играл в московских оркестрах и ансамблях, в том числе в эстрадном оркестре МИДа и джаз-оркестре МИСИ. Он был автором цикла «Английских песен на слова Маршака» и ряда пьес для джазового оркестра.

С 1958 года Баташев писал статьи о джазе на польском, русском и английском языках. В 1972-м он написал монографию «Советский джаз». Занимался преподавательской деятельностью.