В России появился новый профессиональный праздник

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Правительство России утвердило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая», — говорится в постановлении.

В апреле Минздрав России предложил сделать 19 мая Днем фармацевтического работника. Он станет профессиональным праздником для фармацевтов, провизоров и других работников фармацевтической отрасли.

Дату для праздника выбрали не случайно. В пояснительной записке говорится, что 19 мая 1581 года с разрешения Ивана IV Грозного на Руси открылась первая аптека, в которой не только продавали, но и производили лекарственные препараты.