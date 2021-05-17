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Политика ,  
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Министр юстиции Чехии поспорил с президентом о версиях взрыва во Врбетице

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press
Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова поставила под сомнение заявление президента республики Милоша Земана о расследовании нескольких версий взрывов на военных складах во Врбетице. Об этом сообщает чешское информационное агентство ČTK.

По словам Бенешовой, у нее нет информации о том, что полиция расследует другие версии взрыва, кроме версии, связанной с деятельностью агентов российской военной разведки.

Она полагает, что высказывания президента Земана основывались на информации о ее встрече с бывшим сотрудником компании Imex, которая арендовала склады в Врбетице. «В 2014 году бывший сотрудник (компании Imex. — РБК) пытался связаться со мной, поскольку я являлась членом комитета парламента по этой теме. Тогда я направила его к председателю комитета по безопасности», — сказала министр, добавив, что больше никогда не занималась этим вопросом.

В Чехии из-за спора о России и взрывах потребовали уволить главу Минюста
Политика
Мария Бенешова

Ранее Земан в интервью радиостанции F1 заявил со ссылкой на главу Минюста, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. «Я спросил Бенешеву, какова третья версия случившегося. Она сообщила, что речь может идти о сокрытии недостачи во Врбетице», — заявил Земан. Президент также добавил, что не является сторонником ни одной из версий произошедшего.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в декабре 2014 года. В середине апреля 2021 власти Чехии заявили о причастности российской стороны ко взрывам. Прага тогда объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. В чешской полиции сообщили, что в 16 октября 2014 года Петров и Боширов приезжали в Прагу, а затем в Злинский край, где и произошел взрыв.

По данным чешских властей, в результате взрывов во Врбетице было уничтожено около 150 т боеприпасов. Боеприпасы планировалось поставить компании болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который продавал вооружение на Украину и другие страны.

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Власти России неоднократно опровергали обвинения и сообщали о неспособности чешской стороны провести объективное расследование взрывов. «В ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Милош Земан Чехия взрыв боеприпасов Врбетица
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