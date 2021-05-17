Министр юстиции Чехии поспорил с президентом о версиях взрыва во Врбетице

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Министр юстиции Чехии Мария Бенешова поставила под сомнение заявление президента республики Милоша Земана о расследовании нескольких версий взрывов на военных складах во Врбетице. Об этом сообщает чешское информационное агентство ČTK.

По словам Бенешовой, у нее нет информации о том, что полиция расследует другие версии взрыва, кроме версии, связанной с деятельностью агентов российской военной разведки.

Она полагает, что высказывания президента Земана основывались на информации о ее встрече с бывшим сотрудником компании Imex, которая арендовала склады в Врбетице. «В 2014 году бывший сотрудник (компании Imex. — РБК) пытался связаться со мной, поскольку я являлась членом комитета парламента по этой теме. Тогда я направила его к председателю комитета по безопасности», — сказала министр, добавив, что больше никогда не занималась этим вопросом.

Ранее Земан в интервью радиостанции F1 заявил со ссылкой на главу Минюста, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. «Я спросил Бенешеву, какова третья версия случившегося. Она сообщила, что речь может идти о сокрытии недостачи во Врбетице», — заявил Земан. Президент также добавил, что не является сторонником ни одной из версий произошедшего.