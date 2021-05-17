ВТБ снизил ставки по некоторым программам ипотеки

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ВТБ снижает процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

В банке уточнили, что такое снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов ВТБ.

Для клиентов, которые оформляют кредит с первым взносом более 20%, процентная ставка снизится до 5,6% годовых. Это возможно, если клиент выберет сервис «Экспресс-проект», либо если возьмет кредит от 8 млн руб. в Москве, Петербурге и области или от 5 млн руб. в других регионах, объяснили в пресс-службе. В остальных случаях процентная ставка будет 5,7% годовых, добавили в банке.

«Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно», — говорится в сообщении.