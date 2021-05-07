Cбербанк одновременно с повышением ипотеки увеличит ставку по вкладу

Сбербанк с 7 мая повысит процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент». Об этом компания сообщила РБК.

«Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года)», — уточняется в сообщении.

Ранее максимальная ставка по вкладу составляла 4,5%. Действие вклада продлевается до 30 июня 2021 года.

Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада — 100 тыс. руб. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Пополнение и снятие средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся.