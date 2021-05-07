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Cбербанк одновременно с повышением ипотеки увеличит ставку по вкладу

Сбербанк с 7 мая повысит процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент». Об этом компания сообщила РБК.

«Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года)», — уточняется в сообщении.

Ранее максимальная ставка по вкладу составляла 4,5%. Действие вклада продлевается до 30 июня 2021 года.

Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада — 100 тыс. руб. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Пополнение и снятие средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся.

Кроме того, в честь грядущего Дня Победы в Великой Отечественной войне банк запускает благотворительный «Вклад в Победу». Его можно открыть с 7 по 21 мая через приложение Сбербанка на срок 5, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка — от 4,4%. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. руб.

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С каждой полной тысячи на вкладе один рубль будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. Банк удвоит отчисления клиентов в фонд за собственный счет.

Сбербанк впервые получил ₽300 млрд чистой прибыли за квартал
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее стало известно, что с 7 мая Сбербанк повысит ставки по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки (за исключением программ «Господдержка-2020»), ссудам на строительство дома и покупку гаража. Повышение составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок.

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