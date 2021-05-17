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Отец Цоя опроверг сообщения об угоне его автомобиля в Петербурге

Роберт Цой
Роберт Цой (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, опроверг РБК информацию об угоне его автомобиля.

«Все не так. Это неправда», — заявил он.

Ранее источники в силовых структурах и правоохранительных органах «РИА Новости» и 78.ru сообщили, что у Роберта Цоя в Санкт-Петербурге угнали автомобиль Volkswagen Caddy. «Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль Volkswagen синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя в Калининском районе. Ущерб составил 245 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.

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Он также уточнил, что автомобиль похитили 15 мая после того, как отец музыканта припарковал машину на Гражданском проспекте в Петербурге.

При этом 78.ru сообщало, что Роберт Цой подтвердил факт угона своей машины.

Позднее источник «РИА Новости» заявил, что автомобиль мужчины нашли на Гражданском проспекте. По предварительной версии, Цой мог забыть, где припарковал свой автомобиль, добавил он.

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