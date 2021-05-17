Отец Цоя опроверг сообщения об угоне его автомобиля в Петербурге

Роберт Цой (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, опроверг РБК информацию об угоне его автомобиля.

«Все не так. Это неправда», — заявил он.

Ранее источники в силовых структурах и правоохранительных органах «РИА Новости» и 78.ru сообщили, что у Роберта Цоя в Санкт-Петербурге угнали автомобиль Volkswagen Caddy. «Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль Volkswagen синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя в Калининском районе. Ущерб составил 245 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что автомобиль похитили 15 мая после того, как отец музыканта припарковал машину на Гражданском проспекте в Петербурге.