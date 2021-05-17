Четыре человека пострадали при столкновении двух трамваев в Казани

Фото: srp_typical / VK

В Казани при столкновении двух трамваев пострадали два водителя и два кондуктора. Об этом сообщил заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айрат Сафин, сообщает комитет по транспорту Казани в Telegram.

По его словам, ДТП произошло в 06:50 17 мая возле железнодорожной платформы «Компрессорный» напротив ТЦ «Мегга Мебель».

В министерстве здравоохранения Татарстана уточнили агентству «Татар-информ», что в аварии пострадали трое мужчин 27, 50, 64 лет и 54-летняя женщина.

Источник агентства передал, что в результате столкновения двух трамваев одному из пострадавших оторвало ногу. Пострадавших доставили в больницу №7.