В Иркутске трамвай столкнулся с девятью машинами

Фото: Иркутский транспорт / VK

В Иркутске трамвай без пассажиров столкнулся с девятью автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данным МВД, утром 5 марта водитель трамвая выявил техническую неисправность, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. По пути в депо он попал в ДТП.

«Трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется.