Титул «Мисс Вселенная» получила мексиканка

Андреа Меса (Фото: Rodrigo Varela / Getty Images)

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала 26-летняя участница из Мексики Андреа Меса, сообщили организаторы конкурса.

«Новой «Мисс Вселенная» стала [участница из] Мексики», — говорится на странице конкурса в Twitter.

Андреа Меса — визажист и модель, является активисткой и занимается борьбой с гендерным насилием. «Мексика, это все для вас», — прокомментировала свою победу Андреа Меса.

69-й конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19. В финале конкурса также участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики.

В 2019 году победительницей «Мисс Вселенная» стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. В финале за титул также боролись представительницы из Мексики и Пуэрто-Рико.

