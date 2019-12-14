Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала обладательницей титула «Мисс мира 2019», сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6D4ZcdDArL/

Девушка учится в Университете штата Флорида. Они изучает психологию и феминологию, а также стремится стать врачом. На сайте конкурса отмечается, что Сингх может петь классические оперные произведения.

Второе место заняла представительница Франции Офели Мезино, а третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.