Президент Чехии Земан назвал Бабиша своим желаемым преемником

Президент Чехии Милош Земан заявил, что хотел бы видеть своим преемником действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша. Об этом cообщает

Novinky.cz.

«Премьер-министр Бабиш заслуживает того, чтобы баллотироваться [на пост президента], и я определенно проголосую за него. Он проделал невероятный объем работы, в отличие от тех, кто только критиковал», — пояснил Земан.

Срок президентских полномочий Земана истекает в 2023 году.

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра Чехи с декабря 2017 года. Евросоюз подозревал его в мошенничестве с субсидиями, выделенными агрофирме политика на сумму более €2 млн. В январе 2018 года парламент Чехии объявил о недоверии правительству Бабиша, и он вместе со своим кабинетом был вынужден уйти в отставку.