Земан поздравил Бабиша с концом уголовного преследования и днем рождения

Президент Чехии Милош Земан позвонил премьер-министру республики Андрею Бабишу и поздравил его с днем рождения и с окончанием уголовного преследования, открытого против него. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек в своем Twitter.

«В понедельник, 2 сентября, президент республики Милош Земан поздравил премьер-министра Андрея Бабиша с 65-летием, а также с прекращением уголовного преследования», — написал он.

По данным чешских СМИ, ранее прокурор Ярослав Шарох прекратил судебное преследование против главы кабмина по обвинению в незаконном получении одной из его компаний субсидии от Евросоюза в размере порядка €2 млн.

По делу проходят еще пять человек — супруга Земана, дочь от первого брака, брат жены и два бывших сотрудника компании. Если бы прокуратура выдвинула премьер-министру обвинение, то ему грозило бы десять лет тюрьмы.