На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Японии у побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщило национальное метеорологическое агентство.

Очаг залегал на глубине 60 км. Эпицентр землетрясения располагался около префектуры Мияги. Подземные толчки ощущались в ряде префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу.

Землетрясения не угрожает цунами. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

Инцидент не повлиял на работу аварийной АЭС «Фукусима-1».