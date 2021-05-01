Общество , 01 мая, 06:38
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На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Японии у побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщило национальное метеорологическое агентство.
Очаг залегал на глубине 60 км. Эпицентр землетрясения располагался около префектуры Мияги. Подземные толчки ощущались в ряде префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу.
Землетрясения не угрожает цунами. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.
Инцидент не повлиял на работу аварийной АЭС «Фукусима-1».