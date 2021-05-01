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На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Японии у побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщило национальное метеорологическое агентство.

Очаг залегал на глубине 60 км. Эпицентр землетрясения располагался около префектуры Мияги. Подземные толчки ощущались в ряде префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу.

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Общество
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Землетрясения не угрожает цунами. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

Инцидент не повлиял на работу аварийной АЭС «Фукусима-1».

В конце марта в Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в префектуре Ибараки к северу от Токио. Эпицентр располагался на юге префектуры Ибараки, на глубине 50 км. Землетрясение не вызвало цунами

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