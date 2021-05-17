Среди пострадавших при обрушении в синагоге Израиля не было россиян

Среди пострадавших из-за обрушения трибуны синагоги в городе Гиват-Зеэв около Иерусалима не было россиян. Об этом сообщило российское посольство в Израиле, передает ТАСС.

«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации <...> отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — сказала собеседница агентства.

Трибуна синагоги обрушилась вечером 16 мая, когда люди собрались отметить иудейский праздник Шавуот. Всего, по данным полиции, в здании находились более 600 человек. Times of Israel уточняла, что два человека погибли, 167 пострадали. Умерли 12-летний мальчик и 40-летний мужчина.