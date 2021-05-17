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Общество ,  
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Среди пострадавших при обрушении в синагоге Израиля не было россиян

Среди пострадавших из-за обрушения трибуны синагоги в городе Гиват-Зеэв около Иерусалима не было россиян. Об этом сообщило российское посольство в Израиле, передает ТАСС.

«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации <...> отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — сказала собеседница агентства.

Число пострадавших при обрушении в синагоге в Израиле превысило 160
Общество
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Трибуна синагоги обрушилась вечером 16 мая, когда люди собрались отметить иудейский праздник Шавуот. Всего, по данным полиции, в здании находились более 600 человек. Times of Israel уточняла, что два человека погибли, 167 пострадали. Умерли 12-летний мальчик и 40-летний мужчина.

Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы. Там отметили, что это не первый подобный случай. Начальник полиции Иерусалимского округа заявил, что иудеи собрались на праздник в недостроенном здании, которое власти не разрешали использовать для публичных мероприятий. Полиция предупреждала местный совет об опасности в случае нарушения запрета.

синагога Израиль пострадавшие россияне
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Число пострадавших при обрушении в синагоге в Израиле превысило 160
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