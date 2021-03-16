В Москве загорелся бизнес-центр «Савеловский Сити»

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На севере Москвы загорелось административное здание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Нам заявка поступила на возгорание по адресу: Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2. По данному адресу находится 20-этажное административное здание», — сказали в главке. По этому адресу расположен бизнес-центр «Савеловский Сити».

Как сообщили в главке, подразделения МЧС обнаружили возгорание на 17 этаже в одном из кабинетов. «Что именно горит и площадь возгорания на данный момент уточняется. Люди, находившиеся в здании, самостоятельно покинули его в количестве около 300 человек до прибытия наших подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили в ГУ МЧС.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале сообщил, что движение по Новодмитровской улице из-за пожара затруднено. «Движение по Новодмитровской улице затруднено на 0,5 км из-за возгорания в здании БЦ «Савеловский Сити». На месте работают оперативные службы города», — заявили в дептрансе.