Manizha пришла на открытие «Евровидения» в кокошнике

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Представляющая Россию на «Евровидении» певица Manizha (Манижа Сангин) появилась в кокошнике на красной дорожке музыкального конкурса в Роттердаме. Об этом говорится на сайте «Евровидения».

«Manizha из России привлекла внимание в фантастическом головном уборе», — отметили организаторы мероприятия.

В этом году красная ковровую дорожку конкурса сделали бирюзовой. Мероприятие проходит в круизном терминале нидерландского Роттердама.

Делегации из Польши, Исландии, Мальты и Румынии не смогли поучаствовать в открытии «Евровидения» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Мэр Роттердама Ахмед Аббалеб объявил конкурс официально открытым и поблагодарил организаторов за то, что они проводят его в сложных условиях.