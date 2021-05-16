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Manizha пришла на открытие «Евровидения» в кокошнике

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Представляющая Россию на «Евровидении» певица Manizha (Манижа Сангин) появилась в кокошнике на красной дорожке музыкального конкурса в Роттердаме. Об этом говорится на сайте «Евровидения».

«Manizha из России привлекла внимание в фантастическом головном уборе», — отметили организаторы мероприятия.

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Manizha (Манижа Сангин)

В этом году красная ковровую дорожку конкурса сделали бирюзовой. Мероприятие проходит в круизном терминале нидерландского Роттердама.

Делегации из Польши, Исландии, Мальты и Румынии не смогли поучаствовать в открытии «Евровидения» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Мэр Роттердама Ахмед Аббалеб объявил конкурс официально открытым и поблагодарил организаторов за то, что они проводят его в сложных условиях.

Manizha — 29-летняя российская певица таджикского происхождения. Ее выбрали для участия в конкурсе по результатам голосования Первого канала. Исполнительницу поддержали 39,7% зрителей. Manizha будет представлять Россию с песней Russian Woman («Русская женщина»). Ее выступление намечено на 18 мая.

«Евровидение» Manizha
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