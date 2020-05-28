В Астраханской области при столкновении лодки с деревом погибла женщина

На реке Сарбай в Астраханской области моторная лодка, в которой находились двое мужчин и три женщины, врезалась в дерево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось в Володарском районе вблизи рабочего поселка Разино. В результате одна из женщин погибла, три человека пострадали. Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3 им. С.М. Кирова.

Как уточняет ГТРК «Лотос» со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК, погибшей было 32 года. Пострадал 35-летний мужчина и женщины 1988-го и 1991 годов рождения.

В октябре сообщалось, что в Приморье четверо мужчин вышли на рыбалку на моторной лодке и не вернулись.

