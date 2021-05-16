В ОНК сообщили об 11 задержанных на акции у здания МГУ

На несанкционированной акции протеста против закона о просветительской деятельности возле здания МГУ задержали 11 человек. Об этом, как передают «РИА Новости», рассказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», — сказал Мельников.

Однако ранее в «ОВД Инфо» сообщили о 17 задержанных. «Дождь» сообщал о более чем десяти задержанных, «МБХ медиа» — о 20. Среди прочих на акции был задержан депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Позже его отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что данная информация не поступала.