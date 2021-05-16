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Политика ,  
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В ОНК сообщили об 11 задержанных на акции у здания МГУ

На несанкционированной акции протеста против закона о просветительской деятельности возле здания МГУ задержали 11 человек. Об этом, как передают «РИА Новости», рассказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», — сказал Мельников.

Однако ранее в «ОВД Инфо» сообщили о 17 задержанных. «Дождь» сообщал о более чем десяти задержанных, «МБХ медиа» — о 20. Среди прочих на акции был задержан депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Позже его отпустили. 

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что данная информация не поступала.

Минобрнауки доработает постановление о просветительской деятельности
Общество
Фото:Ethan Miller / Getty Images

Участники акции собирали подписи под петицией в защиту просветительской деятельности, которую затем планируется направить в администрацию президента. Закон о просветительской деятельности вступает в силу 1 июня.

Минпросвещения разработало проект постановления, регулирующий порядок просветительской деятельности в России в соответствии с новым законом. Согласно проекту, к сотрудникам организаций или физлицам, занимающимся просветительством, должны применяться такие же ограничения, как к педагогическим работникам: они не должны иметь определенные судимости, заключение о недееспособности или болеть определенными заболеваниями (согласно ст. 331 Трудового кодекса). Кроме того, они должны быть совершеннолетними и иметь как минимум двухлетний опыт в образовательной сфере. Лицам, включенным в список иноагентов, запрещено заниматься просветительской деятельностью.

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МГУ задержания просветительская деятельность ОНК Алексей Мельников
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