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В ОНК сообщили о самоубийстве пациента психбольницы при СИЗО «Бутырка»

Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Пациент психиатрической больницы при СИЗО «Бутырка» в Москве покончил с собой. Об этом в своем Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Он (суицид. — РБК) 7 мая случился. Покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина. Он, как оказалось, раньше не раз был судим, и за решетку его, так или иначе, приводила склонность к наркотикам. Кстати, в свое время он даже отбывал срок в «Бутырке», в хозотряде», — сообщила Меркачева.

На воле погибший употреблял тяжелые наркотики. По словам Меркачевой, несмотря на терапию в психбольнице, состояние больного ухудшилось. Он покончил с собой 7 мая в 20:20.

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«Сосед по камере в это время спал, так что не смог ему помешать. Поскольку все произошло в санузле (тот не просматривается камерами видеонаблюдения), то сотрудники не сразу заметили, что произошло», — добавила Меркачева.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Москве.

Как пишет Меркачева, это второй суицид в психбольнице СИЗО «Бутырка» за год. В результате прошлого суицида на сотрудника психбольницы завели уголовное дело по статье о халатности. Следствие считает, что он не обеспечил «постоянное наблюдение за содержащимися в палате заключенными».

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