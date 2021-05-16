В ОНК сообщили о самоубийстве пациента психбольницы при СИЗО «Бутырка»

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Пациент психиатрической больницы при СИЗО «Бутырка» в Москве покончил с собой. Об этом в своем Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Он (суицид. — РБК) 7 мая случился. Покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина. Он, как оказалось, раньше не раз был судим, и за решетку его, так или иначе, приводила склонность к наркотикам. Кстати, в свое время он даже отбывал срок в «Бутырке», в хозотряде», — сообщила Меркачева.

На воле погибший употреблял тяжелые наркотики. По словам Меркачевой, несмотря на терапию в психбольнице, состояние больного ухудшилось. Он покончил с собой 7 мая в 20:20.

«Сосед по камере в это время спал, так что не смог ему помешать. Поскольку все произошло в санузле (тот не просматривается камерами видеонаблюдения), то сотрудники не сразу заметили, что произошло», — добавила Меркачева.