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Общество ,  
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В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских

Фото: Mahmoud Illean / AP
Фото: Mahmoud Illean / AP

В Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских. Об этом сообщила полиция Израиля в Twitter.

«Автомобиль подъехал к полицейскому контрольно-пропускному пункту, где находились бойцы пограничной полиции, и наехал на нескольких полицейских. Полицейские ответили стрельбой и нейтрализовали угрозу. Шесть сотрудников полиции, получивших ранения различной степени тяжести, эвакуированы с места происшествия», — говорится в сообщении.

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Фото:Александр Сайганов / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

Официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд сообщил в своем Twitter о четырех раненых. По его словам, силовики устанавливают личность водителя.

В Иерусалиме и других городах Израиля продолжаются столкновения полиции и протестующих арабов, которые вспыхнули, после того как Израиль начал выселять арабские семьи из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме.

Одновременно начались боевые действия между армией Израиля ЦАХАЛ и движением ХАМАС, фактически контролирующем сектор Газа. Стороны обмениваются ракетными обстрелами. В секторе Газа сообщили, что с начала обострения конфликта погибло свыше 200 палестинцев, более 5 тыс. пострадали. Израильская сторона сообщает о десяти погибших и около 50 получивших тяжелые ранения.

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