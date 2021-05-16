В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских

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В Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских. Об этом сообщила полиция Израиля в Twitter.

«Автомобиль подъехал к полицейскому контрольно-пропускному пункту, где находились бойцы пограничной полиции, и наехал на нескольких полицейских. Полицейские ответили стрельбой и нейтрализовали угрозу. Шесть сотрудников полиции, получивших ранения различной степени тяжести, эвакуированы с места происшествия», — говорится в сообщении.

Официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд сообщил в своем Twitter о четырех раненых. По его словам, силовики устанавливают личность водителя.