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Политика ,  
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В Кремле ответили на просьбу экс-советницы Рейгана о российском паспорте

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Для получения гражданства американской писательнице и экс-сотруднице Госдепа Сюзанне Масси, которая была неформальным советником экс-президента США Рональда Рейгана по СССР, необходимо пройти ряд бюрократических процедур. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — заявил Песков.

Бывший неформальный советник Рейгана попросила российский паспорт
Политика
Сюзанна Масси

Ранее Масси в эфире телеканала НТВ заявила о желании получить российский паспорт. «Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня», — сказала она.

Масси начала изучать СССР и историю России в конце 1960-х годов, после чего написала книгу «Земля Жар-птицы». С 1954 по 1990 год Масси была замужем за историком Робертом Масси, изучавшим царскую Россию. В 2019-м он скончался в возрасте 90 лет.

США Кремль Дмитрий Песков Рональд Рейган
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