Бывший неформальный советник Рейгана попросила российский паспорт

Сюзанна Масси (Фото: wikipedia.org)

Экс-сотрудник Госдепа, американская писательница Сюзанна Масси, которая была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, попросила российское гражданство у президента Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью НТВ.

«Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня», — сказала она.

Масси начала изучать СССР и историю России в конце 1960-х годов, после чего написала книгу «Земля Жар-птицы». В интервью ТАСС она говорила, что стала неформальным советником Рейгана благодаря знанию русских людей, а не политической ситуации.

С 1954 по 1990 год Масси была замужем за историком Робертом Масси, изучавшим царскую Россию. В 2019-м он скончался в возрасте 90 лет.