Джонсон назначил спецпредставителя по вопросам прав ЛГБТ

Ник Герберт (Фото: nickherbert.com)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств, им станет член палаты лордов британского парламента Ник Герберт. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра.

Согласно сообщению, Герберт будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом, а также будет одним из организаторов международной конференции «Быть собой — это безопасно», которая пройдет в Лондоне в 2022 году.

«Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных в вопросе прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, — это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии», — заявил Джонсон.

Ник Герберт был членом палаты общин от Консервативной партии с 2005 по 2019 год. В 2020 году ему по предложению Джонсона был присвоен титул барона Саут-Даунского, после чего он стал пожизненным членом палаты лордов. С 2009 года Герберт состоит в браке с адвокатом Джейсоном Идсом.