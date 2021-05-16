В Москве проверят «Детский мир» на Лубянке из-за фанатов «Майора грома»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве проверят на предмет соблюдения профилактических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео из ЦДМ, где сегодня проходит автограф-сессия актеров из фильма «Майор Гром: Чумной доктор». На кадрах видно, что центральный зал здания заполнен людьми. На странице фильма в Instagram напомнили фанатам о связанных с COVID-19 ограничениях и попросили соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦДМ.