В США умер автор книг по истории царской России Роберт Мэсси

В США умер историк и журналист, лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси. Об этом со ссылкой на сына Мэсси сообщает Associated Press.

Мэсси, которому в январе исполнилось 90 лет, страдал от болезни Альцгеймера.

Он родился в Лексингтоне, штат Кентукки, в 1929 году, изучал американскую и европейскую историю в Йельском и Оксфордском университетах. Служил в ВМФ США. После рождения ребенка Мэсси работал в СМИ. В частности, был книжным критиком журнала Newsweek и автором The Saturday Evening Post.

Широкую известность как писатель он получил после публикации своих книг об истории царской России.

Его интересовала судьба династии Романовых: опубликованная в 1967 году книга «Николай и Александра» о российском императоре Николае II и его жене успешно продавалась, а позднее была экранизирована. Как отмечает Associated Press, у него был личный интерес к истории Романовых, так как сын Мэсси был болен гемофилией — редким генетическим заболеванием, которым страдал также сын Николая II, царевич Алексей. Позднее он написал еще одну книгу о российской императорской династии — «Романовы».