Полиция завела дело после массовой драки в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция завела дело в отношении шести участников массовой драки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД города.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Шестеро подозреваемых задержаны на основании ст. 91 УПК РФ», — сказали в полиции.

Задержанным — от 20 до 33 лет. Большинство работают на стройке. Все они выходцы из Средней Азии. Их начали разыскивать после того, как в полицию обратился другой гражданин одной из среднеазиатских стран. Он сказал, что его избили на автобусной остановке рядом с Вербной улицей. Это случилось в день, когда в данном районе произошла массовая драка.

Массовая драка произошла 14 мая на пересечении улиц Репищева и Вербной. В ней участвовали около 100 человек. В отделение доставили 45 человек.