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Политика ,  
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Израиль нанес ракетный удар по дому лидера батальона ХАМАС

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Израильские военные нанесли удар по дому лидера батальона «Джебалия» палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в Twitter.

«Недавно истребитель атаковал дом командира батальона Кфар-Джебалия террористической организации ХАМАС, из которого он управлял военной инфраструктурой для ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

Раннее военные заявили The Jerusalem Post, что с начала обострения палестино-израильского конфликта ХАМАС запустил в сторону Израиля около 2,9 тыс. ракет.

Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

При этом 1150 ракет ЦАХАЛ удалось сбить, отметили военные. Еще 450 упали на территории сектора Газа.

Вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 10 мая, после решения властей страны выселить из своих домов несколько арабских семей в Иерусалиме и последовавшими за этим протестами местного населения, которые сопровождались столкновениями с полицией.

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По данным Министерства здравоохранения Палестины, от ударов ЦАХАЛ к 15 мая погибли 139 палестинцев. Газета Haaretz писала, что в секторе Газа погибли 174 человека, а с израильской стороны — десять человек.

ХАМАС батальон Израиль Палестина
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