Израиль нанес ракетный удар по дому лидера батальона ХАМАС
Израильские военные нанесли удар по дому лидера батальона «Джебалия» палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в Twitter.
«Недавно истребитель атаковал дом командира батальона Кфар-Джебалия террористической организации ХАМАС, из которого он управлял военной инфраструктурой для ведения боевых действий», — говорится в сообщении.
Раннее военные заявили The Jerusalem Post, что с начала обострения палестино-израильского конфликта ХАМАС запустил в сторону Израиля около 2,9 тыс. ракет.