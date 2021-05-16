Израиль нанес ракетный удар по дому лидера батальона ХАМАС

При этом 1150 ракет ЦАХАЛ удалось сбить, отметили военные. Еще 450 упали на территории сектора Газа.

Вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 10 мая, после решения властей страны выселить из своих домов несколько арабских семей в Иерусалиме и последовавшими за этим протестами местного населения, которые сопровождались столкновениями с полицией.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, от ударов ЦАХАЛ к 15 мая погибли 139 палестинцев. Газета Haaretz писала, что в секторе Газа погибли 174 человека, а с израильской стороны — десять человек.