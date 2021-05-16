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Общество ,  
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Правительство утвердило положение о единой платформе управления данными

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство приняло положение о запуске до конца этого года Единой информационной платформы национальной системы управления данными. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

Платформа должна объединить данные из разных государственных баз, систем и реестров, в том числе реестра юрлиц, недвижимости, транспортных средств и пенсионного фонда. Предполагается, что такие изменения позволят ускорить обмен информацией между госструктурами, а это упростит получение гражданами необходимых документов и выписок.

В кабмине поясняют, что вводимая в действие система поможет контролировать достоверность и актуальность содержащихся в базах данных сведений. Оператором платформы выступит Минцифры.

Создать единую базу данных для всех ведомств предложил в июне 2019 года возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев. По его задумке, это должна быть система с разными уровнями доступа к информации, в зависимости от нужд того или иного государственного органа.

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