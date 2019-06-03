Медведев предложил создать единую базу данных для всех ведомств

В России нужно создать единую базу данных для всех ведомств с разными уровнями доступа к информации, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал во время встречи с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщается на сайте правительства.

Чиханчин предложил главе правительства объединить информационные ресурсы Росфинмониторинга, Казначейства и Федеральной налоговой службы в единую базу.

«По-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов. Не только для Федеральной налоговой службы, Казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте», — ответил на это Медведев.

Доступ к такой базе «может быть разным, к разным данным — в зависимости от того, чем ведомство занимается», отметил премьер. «Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся», — заключил он.