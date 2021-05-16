Каждый пятый россиянин заявил о готовности привиться для поездки за рубеж

Каждый пятый (20%) россиянин готов привиться от коронавируса для того, чтобы поехать за границу, если это будет единственная возможность попасть за рубеж. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob, размещенном на сайте организации.

Еще 18% опрошенных намерены вакцинироваться в любом случае, 42% не хотят этого делать ни при каких условиях. Затруднились дать ответ 20% респондентов.

Ради поездки за рубеж готовы привиться 21% мужчин и 18% женщин. Мужчин также больше среди тех, кто планирует вакцинироваться в любом случае — 20% против 16%.

При этом среди тех, кто в любом случае намерен сделать прививку, больше людей в возрасте от 45 лет (24%), тогда как вакцинироваться, если это будет единственным способом попасть за границу, в этой возрастной группе готовы 19% против 26% в возрасте до 34 лет.