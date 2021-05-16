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Пандемия коронавируса ,  
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Каждый пятый россиянин заявил о готовности привиться для поездки за рубеж

Каждый пятый (20%) россиянин готов привиться от коронавируса для того, чтобы поехать за границу, если это будет единственная возможность попасть за рубеж. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob, размещенном на сайте организации.

Еще 18% опрошенных намерены вакцинироваться в любом случае, 42% не хотят этого делать ни при каких условиях. Затруднились дать ответ 20% респондентов.

Ради поездки за рубеж готовы привиться 21% мужчин и 18% женщин. Мужчин также больше среди тех, кто планирует вакцинироваться в любом случае — 20% против 16%.

При этом среди тех, кто в любом случае намерен сделать прививку, больше людей в возрасте от 45 лет (24%), тогда как вакцинироваться, если это будет единственным способом попасть за границу, в этой возрастной группе готовы 19% против 26% в возрасте до 34 лет.

Опрос проходил с 13 по 14 мая, в нм приняли участие 1,6 тыс. не прошедших вакцинацию от коронавируса россиян старше 18 лет из 406 городов.

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Ранее, 14 мая, о готовности принимать привитых российских туристов заявила Греция. Теперь в страну можно будет въехать привившись препаратом «Спутник V», либо китайским «Синофармом». В стране также действует разрешение на въезд тем, кто привился одобренной Евросоюзом британской вакциной AstraZeneca, а также американскими Pfizer, Moderna и препарата производства anssen Pharmaceutica NV.

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В начале мая президент Владимир Путин заявил, что вакцинацию от COVID-19 в стране прошли более 21 млн человек. Глава государства не уточнил, идет ли речь о тех, кто сделал одну прививку или обе. В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 11,1 млн человек, а полностью вакцинировались 6,8 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

вакцинация эксперты поездки за границу
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