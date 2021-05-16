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Палестино-израильский конфликт ,  
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В городе Газа после авиаударов Израиля пропало электричество

После ударов израильских военных по сектору Газа некоторые районы города Газа остались без электричества. Об этом сообщает агентство WAFA.

По данным агентства, в городе упало около 20 ракет. Они вызвали разрушения ряда зданий, а также обесточили северный район Римал. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Associated Press со ссылкой на Электрическую компанию Израиля сообщило, что высоковольтные линии, снабжающие сектор Газа электричеством, были повреждены ракетным обстрелом палестинских военных. По данным агентства, на единственной электростанции в центральной части сектора наблюдается нехватка топлива, поэтому в секторе Газа часто происходят отключения электричества примерно на восемь часов. В последнее время периоды отключения электроэнергии увеличились до 12-15 часов в день, передает Associated Press.

Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

Ранее ХАМАС запустил ракеты в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив. В свою очередь самолеты Военно-воздушных сил Израиля страны нанесли очередную серию ударов по сектору Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился в мае после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Восточном Иерусалиме. Это спровоцировало столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией. В ситуацию вмешался ХАМАС. Группировка нанесла ракетные удары по Израилю, который в свою очередь ответил обстрелами сектора Газа.

сектор Газа Израиль электричество
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