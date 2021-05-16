Девять полицейских пострадали на акции в поддержку Палестины в Лондоне

Девять полицейских пострадали о время стычек с участниками акции в поддержку Палестины, прошедшей в Лондоне. Об этом сообщает английская полиция.

«Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись», — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники акции бросали в полицейских файеры. Девятерых человек задержали по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четырех — по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем.

Несанкционированная акция в поддержку Палестины также прошла в Париже. Там полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона собравшихся. В нескольких других французских городах, в частности Тулузе и Монпелье, состоялись согласованные с властями митинги.