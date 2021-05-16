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Палестино-израильский конфликт ,  
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Девять полицейских пострадали на акции в поддержку Палестины в Лондоне

Девять полицейских пострадали о время стычек с участниками акции в поддержку Палестины, прошедшей в Лондоне. Об этом сообщает английская полиция.

«Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись», — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники акции бросали в полицейских файеры. Девятерых человек задержали по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четырех — по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем.

В Париже полиция применила водометы для разгона протестов
Общество
Фото:Michel Euler / AP

Несанкционированная акция в поддержку Палестины также прошла в Париже. Там полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона собравшихся. В нескольких других французских городах, в частности Тулузе и Монпелье, состоялись согласованные с властями митинги.

Также акции в поддержку Палестины прошли в других странах. В Брюсселе, по данным The Brussels Times, на митинг вышли около 3 тыс. человек. В Германии демонстрации состоялись в Берлине, Франкфурте, Лейпциге и других городах.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме. Это спровоцировало столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией. Вмешательство группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, привело к началу взаимных ракетных обстрелов.

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