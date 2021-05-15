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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Париже полиция применила водометы для разгона протестов

Фото: Michel Euler / AP
Фото: Michel Euler / AP

В Париже полиция столкнулась с участниками несанкционированного протеста в поддержку сектора Газа. Об этом сообщает La Depeche.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным полицейского управления, на улицы в районе протестов вывели 4,2 тыс. полицейских и жандармов. Парижский департамент полиции предупредил в Twitter, что участие в запрещенном митинге может быть наказано штрафом 135 евро (больше 12 тыс. руб.).

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Фото:Khalil Hamra / AP

Парижский суд ранее запретил пропалестинскую манифестацию из-за угрозы беспорядков. «Мы отказываемся замалчивать нашу солидарность с палестинцами, и нам не помешают провести демонстрацию», — заявили в ответ организаторы протеста. Среди них, как передает France 24, ассоциация палестинцев, антифашистские ассоциации, крайне левая партия New Anti-Capitalist. По данным La Depeche, участники несанкционированного митинга использовали палестинские флаги, называли Израиль «убийцей» и скандировали слова «Свободная Палестина».

Акции в поддержку Палестины проходят и в других французских городах, где их, в отличие от Парижа, разрешили. Так, в Тулузе собрались несколько сотен человек с палестинскими флагами, в Монпелье — около 200 человек. Митинги также запланированы в Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне, Страсбурге, Лилле, Меце.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая на фоне протестов в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Вмешательство группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, привело к началу взаимных ракетных обстрелов. Израиль 13 мая сообщал о семи погибших со своей стороны. Число погибших в результате израильских авианалетов на сектор Газа и обстрелов к 14 мая выросло до 119 человек.

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