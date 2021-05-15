Партия «Зеленые» выбрала нового председателя перед выборами в Думу
Партия «Зеленые» выбрала нового председателя, им стал глава организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Об этом сам Нагибин сообщил ТАСС.
«Сегодня я выбран председателем партии подавляющим большинством голосов», — сказал Нагибин.
По его словам, «Зеленые» планируют участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и региональные органы власти. На следующем съезде партии будут представлены и утверждены все кандидаты в депутаты.
«Мы будем участвовать во всех выборах, у нас серьезные амбиции, коллектив подобрался очень профессиональный», — добавил Нагибин.